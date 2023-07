Comer, com Pantagruel e a Orquestra Metropolitana de Lisboa.

© Pedro Macedo

O livro de Pantagruel, provavelmente todos temos o livro de receitas em casa, mas há um livro de Pantagruel anterior, do sec XVI de François Rabelais, do monstro que come pessoas, e é isso que se trata aqui, comer pessoas, de várias formas, o canibalismo, a antropofagia e mexer no corpo humano.

Ricardo Neves Neves que escreve o texto parte daí mas de vários outros textos, Gargântua e Pantagruel, Hansel e Gretel, Sweeney Todd, Drácula, Dr. Frankenstein, sim como se fosse um texto aos pedações como a criação de Frankenstein.

A música, em cena pela orquestra metropolitana de Lisboa é do compositor e pianista Filipe Raposo

criar, recriar, acentuar ou estar em fundo, uma criação conjunta, onde há duas dramaturgias tricotadas.

Comer, pode ser várias coisas, o ato, ou o verbo, a receita e a matéria prima, podem confundir-se com outras receitas, mas aqui é de carne humana que estamos a falar, usada, até abusada, de várias maneiras de conjugar comer.

TEXTO E ENCENAÇÃO Ricardo Neves-Neves MÚSICA E ORQUESTRAÇÃO Filipe Raposo ELENCO Andreia Valles, António Ignês, Célia Teixeira, Diogo Fernandes, Eliana Lima, Inês Cotrim, Juliana Campos, Rafael Gomes, Rita Carolina Silva, Ruben Madureira, Sandra Faleiro, Sissi Martins COM Orquestra Metropolitana de Lisboa MAESTRO Pedro Neves DIREÇÃO VOCAL João Henriques FIGURINOS Rafaela Mapril ASSISTENTE DE FIGURINOS Elisabete Guerreiro CONFEÇÃO Ana Baltar, Ana Santos, Isabel Telinho, Margarida Silva e Sara Horta CENÁRIO Henrique Ralheta ASSISTENTE DE CENOGRAFIA António Muralha CONSTRUÇÃO DE CENOGRAFIA Decor Galamba CONSTRUÇÃO DE ADEREÇOS Lea Managil ESCULTURA Rodrigo Meireles DESENHO DE LUZ E VÍDEO Cristina Piedade SONOPLASTIA Sérgio Delgado MOVIMENTO Rita Spider COREOGRAFIA DE COMBATES Tiago da Cruz CARACTERIZAÇÃO E CABELOS Dennis Correia e Marco Santos ASSISTENTE DE CARACTERIZAÇÃO Catarina Félix ATORES VÍDEO Francisca Neves-Nunes e Guilherme Palmeiro DESIGN GRÁFICO E ILUSTRAÇÕES José Cruz FOTOGRAFIAS DE CENA Estelle Valente FOTOGRAFIA CARTAZ E SPOT Pedro Macedo/Framed Films VÍDEO PROMOCIONAL Eduardo Breda ASSISTÊNCIA DE ENCENAÇÃO António Ignês, Juliana Campos e Rita Carolina Silva SEGUNDOS ASSISTENTES DE ENCENAÇÃO Gabriel de Castilho e Tiago Estremores COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA DE IMPRENSA TDE Mafalda Simões PRODUÇÃO TDE Andreia Alexandre PRODUÇÃO EXECUTIVA TDE Eliana Lima PRODUÇÃO CULTURPROJECT Nuno Pratas DIFUSÃO José Leite APOIOS AO ESPETÁCULO Antena 2, Palácio do Chiado, Pecosita Pepito, Steel World / Mobiespaço - Mobiliário Lda, Teatro da Comuna AGRADECIMENTOS Companhia Nacional de Bailado, Carlos Prado, Marco Arantes, Cristiana Lima COPRODUÇÃO Teatro do Eléctrico, Cineteatro Louletano, Culturproject e São Luiz Teatro Municipal /// O Teatro do Eléctrico é uma estrutura apoiada pela República Portuguesa - Cultura / Direção Geral das Artes, pelo Cineteatro Louletano/Câmara Municipal de Loulé e pela Câmara Municipal de Lisboa / Polo Cultural Gaivotas | Boavista

O Livro de Pantagruel estreia esta noite, quinta-feira 6 de julho, no Teatro S. Luiz, em Lisboa, e fica de quinta a sábado, às 20h00 e domingo às 17h30, até 16 de julho.