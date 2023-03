Comité de Solidariedade com a Palestina mostra apoio a Roger Wateres com manifestação no Altice Arena

Roger Waters © Rodrigo Cabrita/Global Imagens

O Comité de Solidariedade com a Palestina manifesta-se esta noite, junto ao Altice Arena, numa ação de apoio a Roger Waters.

No início daquela que poderá ser a última digressão da carreira de Roger Waters, um dos cérebros da idade de ouro dos Pink Floyd, o músico dá esta sexta-feira o primeiro de dois concertos em Lisboa, depois dos espetáculos cancelados na Polónia e Alemanha devido à contestação das comunidades israelitas e judaicas.

Isto porque o músico apela há anos ao boicote de Israel, defendendo que "os israelitas estão a cometer genocídio" na sua relação com a Palestina.

Em declarações à TSF, Elsa Sertório, representante do Comité de Solidariedade com a Palestina, destaca que o objetivo da ação é manifestar apoio a Roger Waters, mas também "contra o uso do conceito de antissemitismo para silenciar as pessoas que se pronunciam contra Israel".

Roger Waters não é antissemita, apenas manifesta uma "posição crítica em relação a Israel e à ocupação da Palestina", defende. "O que está em causa é o direito a criticar Israel."

"O movimento de boicote a Israel (BDS) está a tornar-se a tornar crime, e apoiar esse momento está a tornar-se crime. Há pessoas que estão a ser julgadas por criticar Israel por dizerem que estão a favor do movimento BDS."

Este movimento, e também Roger Waters, defendem "ações de boicote e sanções, como aconteceu com a África do Sul, para pôr fim ao apartheid e à colonização da Palestina (...) Não tem nada a ver com as comunidades judaicas no mundo", aponta.

Para Elsa Sertório, o facto de o concerto de Roger Waters não ter sido cancelado em Portugal mostra que "os lobbies israelitas não estão tão fortes em Portugal como estão noutros países, como na Alemanha (que é um país que vive com aquela culpa histórica). Mas também é sinal que em Portugal as pessoas não caem nesta propaganda".

Na última semana, a Comunidade Israelita de Lisboa, condenou a realização deste concerto e pediu o cancelamento. A TSF convidou a comunidade a explicar os argumentos desta contestação, mas não obteve resposta.

Depois de uma pausa de quatro anos, Roger Waters regressa à estrada com a tournée "This Is Not A Drill".

Do alinhamento constam cerca de 20 clássicos dos Pink Floys e de Roger Waters, inclui temas como "Us & Them", "Comfortably Numb", "Wish You Were Here", e "Is This The Life We Really Want?".

O primeiro concerto será esta sexta-feira, às 21h00, no Altice Arena, e o segundo realiza-se no próximo dia 18.