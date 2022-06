Como em Paris, os Praga estreiam A Sagração da Primavera

© Créditos Reservados

Com o fecho da trilogia Shakespeare, com o compositor Purcell, à volta da música barroca, O Teatro Praga quis agora fazer, A Sagração da Primavera, de Stravinsky, a partir da coreografia original de Nijinsky. José Maria Viera Mendes, uma das vozes do Praga revela que afinal a ideia foi partir para uma tarefa que sabiam que não eram capazes de fazer, fazendo.

E como na apresentação em Paris, no principio da século passado, há três momentos até chegarmos à peça da Sagração da Primavera.

Com a Orquestra Metropolitana de Lisboa em palco, e com essa vontade, esse desejo de fazer o que os corpos não conseguiriam fazer, José Maria Vieira Mendes aponta por aí o caminho, é o desejo que faz com quer tudo aconteça.

Há aqui também o chamamento do ritual, da terra, do sacrifício, da música grave, repetitiva, solene e dramática e bela.

Teatro Praga, Orquestra Sinfónica Metropolitana

Stravinsky A Sagração da Primavera

Maestro Pedro Neves

Coprodução Centro Cultural de Belém e Teatro Municipal do Porto

O Teatro Praga é uma estrutura associada d"O Espaço do Tempo, Montemor-o-Novo

Conceção André e. Teodósio, Cláudia Jardim, Diogo Bento e J.M. Vieira Mendes

Cocriação e interpretação Ana Tang, André "Speedy" Garcia, Cláudia Jardim, David Mesquita, Diogo Bento, Guilherme Leal, Maria João Vaz, Sani Dubois, Sandra Rosado, Tiago Vieira

Apoio ao movimento Vânia Doutel Vaz

Cenografia Joana Sousa

Figurinos Joana Barrios

Conceção da cenografia e figurinos da 3.ª parte Adriana Proganó

Desenho de luz Daniel Worm D"Assumpção

Desenho de som Miguel Lucas Mendes

Realização vídeo André Godinho

Animação 3D S4RA

Operação e edição vídeo Tatiana Ramos

Operação de câmara (a definir)

Direção de produção Marisa F. Falcón

Produção executiva Rita Pessoa

Comunicação Mafalda Miranda Jacinto

Fotografia promocional Carlos Pinto

Fotografia de cena Alípio Padilha

Apoio Fit to Fit, Unfuel Mobility Solutions

Agradecimentos Beatriz Carneiro, Carina Avelar, Catarina Sousa, Filipe Carneiro, Filipe Dominguez, Mata Hari, Mariana Sá Nogueira, Patrícia da Silva, Paula Fonseca, Paulo Almeida, Pedro Faro, Pedro Penim, Ricardo Costa, Rafael dos Santos, Vasco Araújo, Vau, Wagner Borges

A Sagração da Primavera, uma parceria do Teatro Praga e da Orquestra Metropolitana de Lisboa, estreia hoje, sexta feira 17 de junho, no grande auditório do CCB, em Lisboa, às 21h00, amanhã, sábado 18 de junho, às 19h00.