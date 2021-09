Como o Som pode ser palavra, tecnologia, escola , filhos, amargura

© creditos reservados

A cultura neste tempo da tecnologia e da inteligência artificial, conversas alargadas para despertar a curiosidade de todos, Sofia Oliveira que é aqui a voz do grupo artístico CADA que organiza estes encontros, quer mesmo que nada seja demasiado técnico, a ideia não é essa.

Vão ser quatro conversas públicas no pátio ao ar livre do Palácio Sinel de Cordes, no campo de Santa Clara, em Lisboa de hoje até outubro e começa com a ideia legal da utilização da inteligência artificial e a tecnologia.

Este é o inicio desta serie de conversas, Humano Entities, onde a cultura usa a tecnologia e a inteligência artificial, como ferramenta.

As mudanças tecnológicas, as mudanças que podem criar e como tecnologia e cultura se influenciam mutuamente, é Human Entities.

Human Entities, começa hoje no Palácio Sinel de Cordes, no campo de Santa Clara, em Lisboa, ao final da tarde.