Como se junta a música com Pássaros & Cogumelos

Por José Carlos Barreto 30 Maio, 2022 • 07:30

Onde é que pássaros e cogumelos se juntam à música, já iremos saber, mas também as árvores, que viajaram do espetáculo anterior, e até do filósofo grego Anaxágoras que dizia: tudo está em tudo, ora! Falar em árvores é falar em pessoas e falar nisto tudo pode ser afinal tudo.

É um espetáculo para falar de muita coisa, mas também ensinar, sem dar uma seca, mas sim ouvir os pássaros, ver os cogumelos e até saber que dois músicos compositores amigos John Cage e Olivier Messien, andavam por aí pelos campos, um sabia muito de cogumelos e outro tanto de pássaros.

A pianista traz de casa um toy piano, um piano que parece de brincar, talvez seja também uma brincadeira ouvir falar do céu e a terra, o que se vê e o imenso invisível, a amizade, ajuda, comida, curiosidade, vento e a música.

Mas às tantas Joana Gama fala de pássaros específicos e de cogumelos especiais para a música de João Godinho e com o cenário e ilustrações de Francisco Eduardo, num espetáculo portátil, que pode ir a qualquer lado.

Criação e interpretação: Joana Gama. Música original: João Godinho. Ilustrações e cenário: Francisco Eduardo.

Apoio à residência artística Fundação de Serralves, Ciclo da Frágua - Garantir Cultura e Santa Casa da Misericórdia do Porto.

Coprodução Artenrede no âmbito do projeto Territórios Pertinentes com o apoio dos Municípios de Abrantes, Alcanena, Alcobaça, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras.

Apoio Centro 2020 | Programa Operacional Regional do Centro e Governo de Portugal - Ministério da Cultura/Direcção-Geral das Artes.

Pássaros & Cogumelos, de Joana Gama, vai estar domingo em Sobral de Monte Agraço, mas este mês de junho também em Torres Vedras, Alcanena e Alcobaça.

ALCANENA Jardim das Lagoas

9 de junho de 2022, quinta-feira, às 10:00 e às 11:00*

10 de junho de 2022, sexta-feira, às 11:00 (ENTRADA LIVRE)

ALCOBAÇA Parque Verde

17 de junho de 2022, sexta-feira, às 09:15 e às 10:15*

18 de junho de 2022, sábado, às 17:00 (ENTRADA LIVRE)

SOBRAL DE MONTE AGRAÇO Parque Verde das Bandorreiras

5 de junho de 2022, domingo, às 16:00 (ENTRADA LIVRE)

TORRES VEDRAS Largo da Capela de Santa Luzia - Ereira

6 de junho de 2022, segunda-feira, às 10:30*

7 de junho de 2022, terça-feira, às 10:30*

*Sessões exclusivas para escolas