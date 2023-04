Como Soam as Guitarras

Frankie Chaves, na abertura da 7ª edição do Festival Soam as Guitarras © Créditos Reservados

Além da guitarra portuguesa, há muitas guitarras, de várias formas e tantos sons e também outros instrumentos de cordas. Nuno Sampaio que é o diretor artístico do Festival, Soam as Guitarras gosta de sublinhar a ideia de, dar visibilidade aos instrumentos de cordas e desafiar cada um dos artistas do programa a fazer um espetáculo mais simples. Mais perto do público.

Desafios que partem muitas vezes de Nuno Sampaio, para uma programação com várias guitarras, como por exemplo, logo no primeiro dia, quinta-feira, com Frankie Chavez.

A Garota Não, 14 abril, Auditório Municipal Ruy de Carvalho); Márcia e o convidado Tiago Bettencourt, 20 de abril, Auditório Municipal Eunice Muñoz; Miguel Araújo e Tatanka & Tiago Nacarato 22 e 23 de junho, nos claustros exteriores do Mosteiro da Cartuxa.

Festival Soam as Guitarras, Auditório Municipal Ruy de Carvalho 13, 14 e 15 de abril de 2023 - 21h30- Auditório Municipal Eunice Muñoz 20, 21 e 22 de abril de 2023 - 21h30- Mosteiro da Cartuxa - claustros exteriores, 22 e 23 de junho de 2023 - 22h00