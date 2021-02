Como Vamos Travar o Bicho?

Newham Hospital NHS clap 8pm Richard Pelham. © Richard Pelham

Por José Carlos Barreto 09 Fevereiro, 2021 • 08:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Novo Teatro do Bairro Alto, antes de abrir as portas, ou ter um contacto telefónico já tinha trabalho on line e agora com o segundo confinamento mostra o que faz em Dito e Feito, um pod cast com trabalhos encomendados, como é o caso desta terça feira, com vacumm cleaner, ao artista britânico James Leadbitter. How To Hold the Bug, como travar o bicho, apresentado pela programadora de artes performativas, do Teatro do Bairro Alto, Laura Lopes. O próprio diz do trabalho feito: Durante o verão de 2020, fiz retratos-vídeos de 47 profissionais de saúde para um projeto chamado EXPOSURE (EXPOSIÇÃO). Estou agora paralisado com material que talvez seja demasiado desafiante ou eticamente problemático para ser trabalhado. O que é que eu vou fazer? Ainda não sei. Mas estou a usar este registo áudio como uma forma de teste, para tentar trabalhar com uma pequena parte das horas de filmagens que tenho. Neste Podcast, um testemunho ao arrepio da pele, demasiado profundo numa epiderme emocional, com todas as imagens sonoras, como só através do som se pode ver. A arte a intervir, a remexer na ferida profunda, para olhar um futuro, retirar a ligadura e tentar seguir caminho, How to Hold The Bug, O que faremos com esta história que nos atormenta, com este bicho que tudo faz parar, mas onde a arte, ainda assim vai procurar matéria-prima.

Teatro do Bairro Alto, fala em Pod Cast e apresenta How to Hold The Bug, a partir de hoje, terça-feira, 9 de fevereiro, nas plataformas digitais do Teatro.