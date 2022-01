Concerto de Ano Novo esta noite é em Almada

© Bruno Simão

Por José Carlos Barreto 03 Janeiro, 2022 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois do concerto no domingo, como sempre a Orquestra Sinfónica Portuguesa e o Coro do Teatro Nacional S.Carlos, estão esta noite em Almada com o o maestro Antonio Pirolli, que é agora o novo maestro da Orquestra. Um anuncio de ano novo, sempre em festa, como refere o Maestro, em todos os teatro o novo ano é comemorado com alegria e com esse contentamento do novo ano.

Apesar da tradição pedir as valcas e polcas de Viena de Austria, o maestro propõe para a casa de ópera que é o São Carlos, uma ideia mais tranquila da festa, com compositores italianos de ópera,

colagens de vários compositores e várias obras de Verdi a Amilcare Ponchielli.

Johann Strauss II

Die Fledermaus - Abertura

Kaiser Waltz

Giuseppe Verdi

I Vespri Siciliani - "Inverno"

Macbeth - "Coro delle Streghe" e Bailado - acto III

Otello - Coro "Fuoco di Gioia" e Bailado - acto III

La traviata - "Coro di zingarelle e mattadori"

Amilcare Ponchielli

La Gioconda - "Danze delle Ore"

Concerto de Ano novo pela Orquestra Sinfónica Portuguesa e o Coro do Teatro Nacional S.Carlos, no Teatro Municipal de Almada, Joaquim Benite, às 21h00.