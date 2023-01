© Créditos Reservados

É ano novo e um pouco por todo o mundo, as Orquestras e os Coros, fazem o anuncio do novo ano. Giampaolo Vessela é o maestro do coro do Teatro Nacional S. Carlos, e nas primeiras palavras em português, em púbico, ensaia esta ideia, de mostrar o lado festivo desta ocasião e do concerto desta noite em celebração. Uma palavra que tanto gosta para este concerto.

Um programa com a opereta francesa com Offenbach, Chambrier, mas sem esquecer as valsas e polcas de todos os concertos de ano novo.

O Coro do Teatro Nacional S. Carlos é chamado para este programa para dar também a grandiosidade da música com a Orquestra Sinfónica Portuguesa, mas também com essa ideia festiva e mais à vontade, como é o caso da música da opereta, que tem a musicalidade da festa, do humor e até da dança.

Johann Strauss II

Die Zigeunerbaron: Abertura

Einzugsmarsch

Emmanuel Chabrier

Le roi malgré lui: introduction et chœur dansé (Ato ll)

L"étoile:

«Nous allons donc voir la belle princesse» (Ato ll)

Chœur des condoléances et final (Ato ll)

Franz von Suppé

Leichte Kavallerie: Abertura

Jacques Offenbach

Les contes d"Hoffmann: chœur et couplets

Charles Gounod

Faust: valse et chœur (Ato ll)

Franz von Suppé

Pique Dame: Abertura

Jacques Offenbach

Le roi Carotte: chœur des fourmis, marche et chœur des insectes (Ato lll)

Orphée aux enfers:

choeur infernal (Ato lV)

menuet et gallop infernal (Ato lV)

Sylvain Gasançon Direção Musical

Coro do Teatro Nacional de São Carlos

(Maestro titular Giampaolo Vessella)

Orquestra Sinfónica Portuguesa

(Maestro titular Antonio Pirolli)

Concerto de Ano Novo no Teatro Nacional S. Carlos, em Lisboa, hoje, segunda eira, 2 de janeiro, às 21h30.