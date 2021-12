Concerto de Natal da Orquestra Sinfónica Portuguesa e do Coro do Teatro S. Carlos

© créditos reservados

Por José Carlos Barreto 23 Dezembro, 2021 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma ode ao Natal de Johann Sebastian Bach, a alegria dos tambores para anunciarem com as trompetes e as vozes em coro a nascimento de Jesus, um concerto, uma depedida da maestrina Joana Carneiro que deixa a direcção da Orquestra Sinfónica Portuguesa.

Concerto de Natal Johann Sebastian Bach, Oratória de Natal: Cantatas I, II, III e VI

Ana Quintans, Soprano, Cátia Moreso, Contralto, Dean Power, Tenor, André Baleiro, Baixo, Joana Carneiro, Direção Musical, Coro do Teatro Nacional de São Carlos, Orquestra Sinfónica Portuguesa

Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage! - Rejubilai, exultai e louvai este Dia! - poucas vezes a alegria terá sido traduzida em música com sonoridades tão exuberantes como nas páginas iniciais da monumental Oratória de Natal de Johann Sebastian Bach.

Concerto de Natal da Orquestra Sinfónica Portuguesa e do Coro do Teatro Nacional S. Carlos, esta noite às 21h00, no Teatro Nacional S.Carlos