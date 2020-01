Concerto de Novo Ano

© creditos reservados

Como todas as tradições, também esta se renova todos os anos, concerto de ano novo, dia 1 de janeiro. As peças que marcam sempre este lado festivo do concerto de ano novo, vão estar hoje no concerto de ano novo, num programa tradicional de valsas e polkas, como lhe chama o musicólogo da orquestra Metropolitana de Lisboa Rui Campos Leitão. Este concerto pode ser a replica desse concerto de ano novo de Viena, mas neste caso é aqui e ao vivo e também o maestro escolhido já também ele é uma tradição, este é o primeiro dia do ano, um bom ano.

Concerto de Ano novo, hoje com a Orquestra Metropolitana de Lisboa, no Centro Cultural de Belém.