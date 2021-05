"Viva o povo de São Pedro da Cova!" Resgatado concerto inédito com Sérgio Godinho e José Mário Branco

Por Sónia Santos Silva e André Cunha 21 Maio, 2021 • 11:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

José Mário Branco, Sérgio Godinho, Brigada Victor Jara, Vitorino, entre outros. São alguns dos artistas que subiram ao palco, na noite de 22 de maio de 1977, nas antigas instalações do complexo mineiro em São Pedro da Cova, no concelho de Gondomar. O dia era de festa e um dos habitantes da freguesia quis que a história daquelas horas velozes perdurasse na memória. Rui Fonseca pegou no gravador, que tinha comprado poucos anos antes em Timor, onde cumpria serviço militar. Enfiou-o no carro e pousou-o em cima do estrado, que viria a cair durante a actuação. O incidente não travou a festa nem a gravação, mas a lembrança ficou vincada. "São Pedro da Cova: diz-te alguma coisa?", perguntamos a Sérgio Godinho, no vazio. A ficha cai-lhe logo: "foi o dia em que o palco começou a abater. Mas foi uma coisa progressiva", vai-se rindo o músico, inclinando as mãos, "e a certa altura estávamos no chão".

Aquela noitada três anos depois do Abril revolucionário, há 44 anos, foi registada por um velhinho AKAI, "um topo de gama, com duas bobines", lembra o improvisado engenheiro de som de serviço, o amador Rui Fonseca. Ficou lá tudo, nas voltas das fitas: as músicas cantadas, as palavras ditas e os tremores do palco que abanava durante o espectáculo. A gravação ficou guardada durante décadas e só no quadragésimo aniversário do Centro Revolucionário Mineiro foi resgatado por iniciativa do Museu Mineiro de São Pedro da Cova. Mas a primeira tentativa de recuperação não correu bem: "a versão ficou pior do que o original, ficámos todos desapontados", recorda Rui Fonseca. A luz ao fundo do túnel surgiu quando uma equipa da Universidade Nova de Lisboa se disponibilizou para recuperar a gravação do concerto.



Nesta conversa com a TSF, Rui Fonseca, mas também o amigo Pedro Aguiar que organizou o espectáculo, regressam aos bastidores: os músicos que se zangaram e não cantaram, o palco emprestado pelo Governo Civil do Porto que ficou mal montado (o tal que caiu, tornando-se protagonista da memória), o padre que emprestou as colunas e a última aventura para não deixar o tempo apagar esta velha fita. Puxando pelo fio desses dias, Sérgio Godinho percorre a memória das memórias, sem esquecer, como Fausto, que "atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão-de vir".

Ouça as conversas com Rui Fonseca, com Pedro Aguiar e com Sérgio Godinho 00:00 00:00

Livro recupera memória da identidade mineira



Três netos de antigos mineiros de São Pedro da Cova vão lançar, amanhã, um livro que retrata o dia 22 de maio de 1975 naquela freguesia, no concelho de Gondomar.



Encerrado em 1970, o complexo de minas de carvão deixou muitas famílias sem rumo e sem sustento, uma vez que nem sequer foram pagas indemnizações.



Há 46 anos, o povo, através do movimento que ficou batizado de Centro Revolucionário Mineiro, irrompeu pelas instalações dos escritórios em busca de documentação que garantisse uma reforma digna aos antigos trabalhadores e um teto seguro, nas casas que pertenciam à companhia das Minas.



Micaela Santos, uma das autoras do livro "Quando o Povo Ocupou o Que Era Seu", e também diretora do Museu Mineiro de São Pedro da Cova, explica o que aconteceu naquele dia e que resultou da união de uma população pobre, analfabeta e com muitas carências.

Ouça as declarações de Micaela Santos à TSF 00:00 00:00

Micaela Santos diz que volvidos 51 anos após o encerramento do complexo mineiro. São Pedro da Cova nunca perdeu a identidade que marcou a terra durante os 170 anos de laboração das minas



O livro é lançado num dia histórico na freguesia de São Pedro da Cova.