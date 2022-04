Concertos Portateis, com os novos que seguem os Sete Lágrimas

© Créditos Reservados

Por José Carlos Barreto 21 Abril, 2022 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Fábrica das Artes do CCB, tem um projeto a que chama Novos Criadores das Infâncias. Procurar jovens artistas que tragam ideias novas, maneiras e trilhos, para mudar o que se faz para todas as infâncias. O Grupo Sete Lágrimas que tem feito muito trabalho também com as crianças e jovens, está gora com 8 jovens músicos para novos projetos.

Foram criados quatro espetáculos portáteis, em duplas, um pouco como os Sete Lágrimas, como o Sérgio Peixoto e o Filipe Faria, seguindo os próprios músicos, e agora estão a acontecer os concertos, hoje e amanhã, voz sopranos e guitarra elétrica.

Agora estão a ser apresentadas as novas peças, dos novos músicos, partindo da ideia musical dos sete lágrimas, depois de masterclass e residências artísticas, para se embrenharem na música antiga e nos cancioneiros, como o de Elvas.

Mar, é a nova peça, hoje e amanhã em estreia absoluta, como reflexo da diáspora. pt, dos Sete Lágrimas.

Concerto Portátil, com a peça Mar, na Fábrica das Artes do CCB, em Lisboa, de hoje, quinta feira 21 de abril, até domingo, em vários horários.