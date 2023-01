"Conta-me Uma Canção." Canções partilhadas no Teatro Maria Matos

© DR

O que começou por ser a produção para um conteúdo audiovisual sobe, agora, ao palco do Teatro Maria Matos.

O desafio foi lançado a oito artistas nacionais em quatro encontros com duplas formadas por nomes incontornáveis da música nacional, seja enquanto compositores, seja enquanto intérpretes.

Ouça aqui a conversa da TSF com Paulo Salgado, da produtora Vachier e Associados 00:00 00:00

Benjamim e Samuel Úria no dia 24 de janeiro; Joana Espadinha e Mafalda Veiga no dia 31; A Garota Não e Sérgio Godinho a 7 de fevereiro e David Fonseca e Rita Redshoes no dia 13 de fevereiro são as duplas que vão ter a Canção no centro de cada noite com histórias das canções escolhidas e das versões cruzadas. Noites também com conversa entre os dois criadores, cada parelha de cantautores a partilhar ainda com a audiência uma versão de uma canção que não da sua autoria, "uma daquelas" que gostariam de ter composto.

O Teatro Maria Matos, em Lisboa, foi o local escolhido para esta primeira edição, ao vivo, de "Conta-Me Uma Canção".