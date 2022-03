Contar histórias de amor em tempos de ditadura

© Filipe Ferreira

É teatro documental, com as pessoas em palco a contarem as suas próprias histórias, histórias de amor durante a luta contra a ditadura e colonialismo em Portugal. Esta é a minha história de amor, assim na primeira pessoa, André Amálio, que encena esta ideia, em vez do habitual discurso político, aqui é espreitar para dentro destas vidas e ver o mais intimo, o amor.

André Amálio faz a pergunta em voz alta, como é que estas relações amorosas conseguiram lutar, no meio daquela resistência, e tudo começa com uma das pessoas escolhidas, Isabel do Carmo, como é que era amar em tempo de ditadura.

Pessoas conhecidas, nomes da resistência, que estão agora em palco, a abrirem esta caixa de recordações, de intimidades.

Era por aqui que começava a luta, por pequenos atos de resistência, até num beijo furtivo, entre amantes.

criação e dramaturgia André Amálio, cocriação e movimento Tereza Havlíčková, com André Amálio, Armando Morais, Isabel do Carmo, Mariana Camacho, Mariana Morais e Adolfo Maria, Gouveia de Carvalho, Margarida Tengarrinha, Mário Jorge Maria (em vídeo), criação e, interpretação musical Mariana Camacho, cenografia e figurinos Ana Paula Rocha, desenho de luz e direção técnica Joaquim Madaíl, vídeo Lydie Bárbara, assistência à criação Ana Rita Ferreira, produção executiva Ana Lage, produção Hotel Europa, coprodução Teatro Nacional D. Maria II

Esta é a Minha História de Amor, está no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, na sala estúdio, de quarta a sábado às 19h30, ao domingo às 16h30, até 10 de abril.