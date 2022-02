ContoContigo: as tantas peripécias de um projecto agora editado em audio-livro

"Casamento", "O Pastor Gabriel" e "A Vaca" são os 3 contos que agora podemos ler e ouvir no audio-livro que é lançado este sábado em Sabrosa

ContoContigo - Histórias de Trás-Os-Montes é a versão em audio-livro do projecto que rompe o isolamento e leva até às gentes das aldeias mais pequenas e distantes sessões de contos encenados.

"Casamento", "O Pastor Gabriel" e "A Vaca" são os 3 contos que agora podemos ler e ouvir, no audio-livro que é lançado este sábado em Sabrosa, no espaço Miguel Torga, e que são interpretados pela actriz Patricia Ferreira e pelo músico Rui Fernandes.

Primeiro estranharam, depois começaram a perguntar "Quando é que voltam?". Sérgio Agostinho, director artístico da Peripécia Teatro, conta os primeiros passos do projecto nascido em 2018, para aproximar artistas autores e populações. Em Fevereiro, eles voltam a cirandar pelas aldeias, levando os contos de autores durienses e transmontanos, ao encontro das gentes da terra. O frio ainda pede lareira, ou a velha cozinha onde a cevada está ao lume, até que o tempo permita sentarem-se à sombra das árvores. Seja na sede de uma associação ou na cave da casa paroquial, onde for, a literatura e o teatro não têm paredes. E agora também pode ouvir no carro, em casa, pode viajar com os contos.

A jornalista Teresa Dias Mendes sentou-se à conversa com o director artístico da Peripécia Teatro, Sérgio Agostinho 00:00 00:00

Os contos vão de boca em boca.

O lançamento do audio-livro é este sábado, no espaço Miguel Torga, em Sabrosa, com a apresentação ao vivo de um dos contos. A entrada é livre.