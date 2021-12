Conversar sobre a Estética do Acidente, e a Arte?

© Carlos Lança

A Universidade Lusófona do Porto, tem convidado vários pessoas, com vários tipos de atividade e leituras do mundo muito diferentes, para conversarem, é uma palestra, é certo, mas tudo se dilue, depois numa conversa alargada sobre: do Acontecimento, hoje, terça feira 21 de dezembro, ao fim da tarde é o professor Manuel Bogalheiro.

Naquela ideia fixa de ultrapassar cada uma e mais outra solução técnica que se apresenta ao mundo, há qualquer coisa que nos impele para o acidente, para que tudo falhe, para que algo aconteça. É por este caminho que vai seguir hoje ao fim da tarde Manuel Bogalheiro, onde a arte também é chamada.

Este ano o mote é: Do Acontecimento, e Manuel Bogalheiro vai tratar a estética do acidente. A Pandemia será um acidente? E estaremos nós, enquanto seres humanos constantemente à espera de um acidente?

A estética e também pode ser chamada a ética do acidente, A invenção da "substância" é igualmente a invenção do "acidente". O naufrágio é, consequentemente, a invenção em potência do navio, e o acidente aéreo a invenção do avião, assim como o derretimento de Chernobyl é a invenção da energia nuclear, palavras de Paul Virilio no Museu dos acidentes que se vai ouvir nesta troca de ideias.

Do Acontecimento, no pequeno auditório do Teatro Municipal do Porto, o Rivoli, hoje depois das 18h00, a Estética do Acidente