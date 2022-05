Conversas sobre a Identidade Humana, a Inteligência artificial e a cultura

© créditos reservados

Por José Carlos Barreto 17 Maio, 2022 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A tecnologia, a inteligência artificial, as máquinas e a cultura é um debate que já tem muitas palavras, mas a idéia é não perder o rumo da identidade humana. Human Entities, a cultura na era da inteligência artificial, está na sexta edição Sofia Oliveira é a voz destes encontros entre maio e junho, manter a conversa entre a cultura e a tecnologia.

O programa Human Entities 2022, organizado pelo grupo artístico CADA, irá debruçar-se sobre o modo como os algoritmos usados ​​para agrupar indivíduos, com ideias semelhantes, reforçam as nossas visões do mundo, sendo deliberadamente concebidos para fomentar a divisão. Iremos também discutir a pós-verdade

Lançados os dados para estas conversas, e este ano, de novo, com a presença fisica, não só de quem apresenta, como o público. Para amanhã, quarta-feira, 18 de maio, está marcada a segunda conversa de Human Entities, com Bram Büscher, professor que para além de tudo traz o conceito que criou Nature 2.0.

Esta é a conferencia, debate de amanhã, Palácio Sinel de Cordes, em Lisboa e este ciclo termina no final de junho com Paola Torres Núñez del Prado, uma artista peruna que vai encerrar esta sexta edição com uma reflexão sobre a criatividade criada entre humanos e máquinas e sobre os possíveis diálogos e interações entre os dois lados.

As muitas identidades humanas, a tecnologia, as plataformas, as muitas conversas em Human Entities

Human Entities, a cultura na era da inteligência artificial, amanhã, quarta feira às 18h30, no Palácio Sinel de Cordes, no Campo de Santa Clara, em Lisboa.