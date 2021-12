Coração Normal, as identidades

© cgermano

Por José Carlos Barreto 14 Dezembro, 2021 • 07:30

Coração Normal, é o nome que o Teatro do Vão, que faz a direção artística chamou a esta ideia, de conversar sobre identidade, identidade de género, orientação sexual. Começa hoje, terça feira 14 de dezembro, com uma conversa sobre identidades. Daniel Gorjão encena uma das peças de teatro e de alguma maneira responde por todo o ciclo Coração Normal, e apresenta nomes que foram convocados para falarem em nome próprio.

Um ciclo com duas peças de teatro a primeira com encenação precisamente de Daniel Gorjão,

Vita & Virginia, de Eileen Atkins, uma compilação de 20 anos de cartas

que as duas escritoras trocaram, Virginia Woolf e Vita Sackville-West, cartas escritas nos anos 20, do século passado e que estão agora em cena, e nas linhas das palavras o que foi o lado humano daquela relação, entre as duas mulheres.

Duas escritoras em palco que nunca trocam olhares, que nunca falam uma para a outra, como dois monólogos no mesmo sitio e depois Gejaĉo, que na língua Esperanto, a língua internacional que se perdeu, quer dizer "bicha" e João Villas Boas faz aqui aquilo a que chama um ritual de passagem, com uma performance.

Gejaĉo de JoãoVillas Boas e Vita e Virginia de Daniel Gorjão, duas peças em dias diferentes que completam o ciclo coração normal que começa hoje.

14 dezembro Conversa : Identidades

15, 17 e 19 dezembro Teatro / Estreia Vita & Virginia, Daniel Gorjão

16, 18 e 20 dezembro Teatro / Estreia Gejaĉo, João Villas-Boas

Ciclo Coração Normal, no Teatro S.Luiz em Lisboa.