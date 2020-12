Coro Hoje, Orquestra Amanhã, o Natal no S.Carlos

© créditos reservados

O Coro do Teatro Nacional de S.Carlos assinala o Natal com este concerto mas não começa logo com essa ideia natalicia. Elisabete Matos,a directora artitica do Teatro Nacional S.Carlos sublinha este programa de natal para hoje, primeiro com o coro e com este programa:Gallia

Charles Gounod, Drei geistliche Lieder op. 96 Felix Mendelssohn, La Foi, L"Espérance, La Charité Gioachino Rossini, Noël CG 184 Charles Gounod, O Divine Redeemer Charles Gounod, Minuit, chrétiens Adolphe Adam. Na quarta feira, a Orquestra Sinfonica Portuguesa faz um concerto de Natal, desta vez em separado em dois dias distintos, Elisabet Matos fala num programa de Natal, mas também um programa sinfonico para esta vespera da vespera de Natal. A Orquestra Sinfónica Portuguesa no tamanho sanitário possível para este programa de natal amanhã quarta feira: Concerto Grosso em Sol menor op. 6/8 Arcangelo Corelli, Concerto em Ré menor para dois violinos BWV 1043 Johann Sebastian Bach, Sinfonia n.º 38 em Ré Maior K. 504, «Praga» Wolfgang Amadeus Mozart. Dois dias para o Teatro Nacional S.Carlos marcar o Natal neste calendário especial de Natal

Coro do Teatro Nacional S.Carlos hoje à noite e amanhã a Orquestra Sinfónica Portuguesa, em dois concertos de Natal separados, hoje e amanhã, sempre às 20h00.