Corrida ao papel higiénico é agora um jogo de tabuleiro português

O tabuleiro do "Paper Roll & Write" © DR

Por Cláudia Arsénio 30 Abril, 2020 • 14:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"A ideia surgiu de um brainstorming entre os criadores do jogo - eu, o André Santos e o Orlando Sá - e da nossa vontade em mostrar um lado engraçado da situação atual, para as pessoas poderem rir um pouco lá em casa. Por outro lado, estando as pessoas confinadas ao seu lar, era necessário que o jogo desse para imprimir gratuitamente", conta à TSF Pedro Kerouac, professor de jogos de tabuleiro no 1º ciclo, um dos mentores do projeto.

Depois de pensarem no jogo, foi tempo de arregaçar as mangas, mas em tempos de estado de emergência, a comunicação online foi uma peça essencial: "O André estava em Valongo, o Orlando em Bruxelas e eu em Braga. Utilizámos plataformas como o Messenger e o Jamboard da Google para discutirmos e fazermos testes, além das necessárias videochamadas".

Demoraram cinco semanas a terminar o conceito do jogo, algo que só foi possível com "muita dedicação", pois "um jogo normalmente demora muito mais tempo a fazer-se".

Para jogar ao "Paper Roll & Write" são necessários dois jogadores e cada um deles tem um objetivo diferente: O M.O.R.C.A.O., que pretende comprar todos os rolos de papel higiénico e criar o pânico na região, e o Coordenador, que pretende combater esse consumo, fabricando rolos de papel e abastecendo as lojas da região antes que o pânico seja criado.

Conhecidas as regras , basta imprimir uma folha, que depois deve ser dividida em dois, e de seis dados, que até podem ser jogados online. Pedro Kerouac explica o resto: "Cada jogador começa com a sua folha, onde vai escrever, consoante o lançamento dos dados. No final de cada ronda, as folhas trocam de mãos. Pelo meio, ambos os jogadores podem ativar uma série de bónus e fazer diversas ações que lhes permitem chegar aos seus objetivos".

Questionado pela TSF sobre a importância deste tipo de jogos em tempo de quarentena, Pedro Kerouac defende que tem "uma importância tremenda, uma vez que as pessoas estão fechadas em casa e só se têm umas às outras".

"O jogo de tabuleiro é algo que as une à volta de uma mesma mesa, que permite criar momentos que ficam, e que acaba por constituir um processo de aprendizagem, não apenas no sentido em que têm de resolver um problema imposto pelo jogo, mas por que permite aos jogadores aprenderem a conviver melhor uns com os outros, aprenderem algo uns sobre os outros. E permite também aliviar a pressão que esta situação de pandemia naturalmente impõe", conclui.