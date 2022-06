Cortejo, em caminhada, nos jardins do Palácio de Cristal

© Créditos Reservados

Por José Carlos Barreto 14 Junho, 2022 • 07:30

Cortejo é isso mesmo, um cortejo pelo jardim, com uns phones nos ouvidos, uma publicação na mão e dois atores a percorrerem o mesmo espaço nos jardins do Palácio de Cristal, no Porto, onde o mundo colonial português foi mostrado, em 1934. Solange Freitas e Tiago Cadete são os dois criadores desta ideia onde o publico é convidado a segui-los pelos jardins, quase uma recriação dos cortejos que se fizeram para visitar a exposição.

Um Cortejo, para seguir as pisadas desses outros cortejos, com sons e imagens, sem querer fazer uma recriação do que foi, mas criando também uma analise para que hoje possamos perceber, o que aconteceu ali nos mesmos jardins.

Durante os três meses e meio que duro a exposição, a ideia efoi mostrar a vastidão do império e trazer exemplos da vida, incluindo a presença de homens e mulheres das colonias, quase como um jardim zoológico. Nada na exposição ficou, a não ser as árvores e são aqui encaradas como testemunhos vivos.

Os figurinos evocam isso mesmo, como se fossem plantas que testemunharam e agora levam as pessoas em cortejos pelo jardim.

Criação Solange Freitas e Tiago Cadete Figurino Carlota Lagido Produtora Ana Lobato Assessoria de imprensa Mafalda Simões Vídeo Afonso Sousa Produção Co-pacabana Co-Produção Criatório; Temps d"Images; Festival Citemor Residência Espaço do Tempo Projecto financiado por Câmara Municipal do Porto / Criatório; República Portuguesa - Cultura / Direção-Geral das Artes.

Cortejo, nos jardins do Palácio de Cristal, no Porto, estreia na quinta feira, dia 16 e fica até domingo, dia 19 de junho, com duas sessões por dia, às 15h00 e às 17h00.