Cortesã das Camélias

Esta cortesã, é de origem humilde mas chega ao mais alto da sociedade, com favores a senhores, Dama das Camélias, porque se apresentava sempre de camélias brancas ao peito, ou vermelhas quando as regras a impedia de trocar outros expedientes. Miguel Loureiro gosta deste lado de demi-mondaine, com um texto refinado, cheio de francês e picadinho, rápido, para não esmorecer. Todas as vicissitudes das Dama das Camélias que se apaixona por um amor verdadeiro, por um outro amor, mas que a doença, no século XVII era a romântica tuberculose, mas desta vez foi escolhida uma outra doença, mas o drama não deixa de acontecer, nesta mulher que se dá aos prazeres. Esta é a dama das camélias, onde tudo começa, com o amor não se brinca.

De Alexandre Dumas, filho, tradução, João Paulo Esteves da Silva, encenação Miguel Loureiro, cenografia, André Guedes, figurinos, Catarina Graça, danças, Miguel Pereira, desenho de luz, Daniel Worm d"Assumpção, assistência de encenação, Leonor Buescu, produção, Nuno Pratas/Culturproject, com o apoio de Manuel Poças e Vítor Alves Brotas/Agência 25, interpretação, Álvaro Correia, António Durães, Carla Bolito, Carla Maciel, Gonçalo Waddington, Leonor Buescu, Miguel Mateus, Miguel Sopas, Rita Rocha, Sonja Valentina, coprodução, São Luiz Teatro Municipal, Gonçalo Waddington & Carla Maciel, Lda., TNSJ

Dama das Camélia, está no Teatro Nacional S. João, no Porto, e fica esta noite às 21h00, sábado às 19h00 e no domingo, último dia às 16h00.