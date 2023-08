"Created in Faro": uma exposição para mostrar quem faz o quê na capital do Algarve

© Lanty/Fliker

É o retrato de nove empresas que estão instaladas em Faro, fotografadas por nove profissionais. Cada um tentou mostrar através da sua lente quem são os protagonistas e o modo de produção de negócios com história ligados à indústria, muitos deles com origem familiar.

Foi uma tentativa da ALFA mostrar que na capital do Algarve há mais do que empresas ligadas ao turismo. "A larga maioria tem mais de 50 anos" e ao todo empregam 700 pessoas, conta o presidente da Associação.

Carlos Cruz explica que a exposição vai estar num recinto aberto, em painéis colocados no Jardim Manuel Bivar, em Faro e dará a conhecer empresas tão diferentes como as que transformam alfarroba, as que fazem rolhas prensadas para garrafas de uísque que são vendidas por todo o mundo, ou ainda as que trabalham na área da construção e energia. "Cada uma tem quatro, cinco ou seis fotografias em que se traça o filme de como é o processo produtivo, até à sua distribuição", acrescenta.

A exposição, que é inaugurada esta sexta-feira fica patente até ao mês de dezembro.