CriaSons, 4ª edição, abre com FE...DE...RI...CO

O Festival Criasons, na quarta edição, e começa hoje, sexta feira 4 de novembro, com o primeiro concerto; FE...DE...RI...CO, de Constança Capdeville. Esta edição é dedicada ao Teatro Musica, género que Constança Capdeville dedicou uma boa parte da vida, à composição de obras performativas. Filipa Magalhães é investigadora do trabalho de Constança Capdeville, e relembra um trabalho da compositora, que marcou a musica contemporânea, em Portugal, nos anos 70 e 80 do século passado, quis mudar muito, mas Filipe Magalhães não quer dizer revolucionar a música.

Este espetáculo, que abre esta 4ª edição do Festival Criasons, que é apresentado hoje e amanhã, é teatro música, dedicada à obra de Federico Garcia Lorca, com esse olhar do surrealismo, nesta forma de teatro música. Filipa Magalhães não quer mostrar muito, para não retirar o efeito surpresa, mas pode dar algumas notas, desde logo essa ideia de não ter uma história, desta peça de 1987; FE...DE...RI...CO

Recriar um espetáculo, nesta versão moderna, sem de facto mudar muito, até recriar, de certa forma o ambiente de 87, criando também um efeito de surpresa para um género de espetáculo, que não é visto tantas vezes.

Uma peça de Constança Capdeville para abrir o Festival Criasons, que quer promover e divulgar a música portuguesa.

Festival Criasons, começa hoje, sexta-feira 4 de novembro, com espetáculo também a amanhã. Sábado, 5 de novembro, no Teatro Aberto em Lisboa.