Regresso à TVI. Cristina Ferreira vai ser acionista da Media Capital

Cristina Ferreira vai regressar à TVI onde terá o cargo de Diretora de Entretenimento e de Ficção, confirmou esta sexta-feira a Media Capital.

"Este regresso à sua casa de sempre enche-nos de satisfação. Cristina Ferreira é querida dos portugueses e esta contratação reforça a estratégia do Grupo Media Capital de estar mais próximo das suas audiências, enriquecendo as áreas de Entretenimento e de Ficção do Canal", afirmou Manuel Alves Monteiro, administrador delegado do Grupo Media Capital, lê-se num comunicado enviado às redações.

Em comunicado, o grupo que detém a TVI revela ainda que a apresentadora irá "adquirir uma participação no capital social da empresa".

"Sabemos que a Cristina Ferreira manifestou já junto da Prisa a intenção de adquirir uma participação no capital social da empresa, a concretizar-se, esse facto reforçará a ligação de Cristina ao Grupo e dará um significado ainda mais profundo a este regresso à TVI", acrescenta.

Cristina Ferreira, que até aqui apresentava o Programa da Cristina, nas manhãs da SIC, iniciará funções na Media Capital a 1 de setembro.

SIC confirma saída: "Decisão abrupta e surpreendente"

Em comunicado, a SIC refere que "Cristina Ferreira decidiu cessar unilateralmente a sua ligação à SIC, colocando termo ao contrato que a vinculava até 30 de novembro de 2022".

A SIC "lamenta a decisão abrupta e surpreendente, mas apesar da desilusão, quer agradecer o trabalho de Cristina Ferreira desenvolvido ao longo deste curto, mas intenso período, no seio de uma equipa vencedora, que continuará a empenhar o seu talento e profissionalismo para merecer a confiança do público", acrescenta.

"A SIC informa ainda que reserva todos os seus direitos em face desta situação", conclui.