Croma, Ciclo de Música Contemporânea em Oeiras

© créditos reservados

Por José Carlos Barreto 05 Outubro, 2021 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É a primeira edição do Croma, um ciclo de música contemporânea para promover a música que faz neste tempo em Portugal. Música contemporânea, pode ter uma carga, que muitos não entendem, mas João Quinteiro que dá aqui a voz por este ciclo de música que quer ser cada vez mais inclusiva, para todos.

De quarta a sábado, para além dos concertos há seminários, ensaios abertos, master classes e claro os concertos com algumas daquelas que consideram ser as principais formações., como é o caso já amanhã à noite, quarta feira.

Um ciclo de música que mesmo nesta primeira edição, já tem composições feitas para este momento.

Dia 6 de outubro, Quarteto de Cordas de Matosinhose Mesa Redonda com a presença dos elementos da formação.

Espaço de divulgação e aproximação da comunidade e público interessado em conhecer por dentro a programação, pré concerto. Esta mesa redonda irá debruçar-se sobre o repertório a apresentar em concerto, pela formação na perspetiva do intérprete.

Concerto Quarteto de Cordas de Matosinhos. O Quarteto de Cordas de Matosinhos representa um marco no panorama da criação de música contemporânea nacional, contribuindo de forma determinante para a ampliação do repertório para quarteto de cordas.

Dia 7 de outubro Grupo de Música Contemporânea de Lisboa

O Grupo de Música Contemporânea de Lisboa, fundado pelo Compositor Jorge Peixinho em 1970, assinalou o seu cinquentenário em 2020. Ao longo destes seus cinquenta anos de existência o GMCL tem-se apresentado em Portugal, por toda a Europa e Brasil. A presença deste Ensemble neste Festival constitui uma homenagem à tradição de vanguarda intensamente vivida em Portugal, desde a década de 70.

Dia 8 de outubro, Concerto de alunos do Ensino Secundário. Apresentação de grupos instrumentais do Ensino Artístico Especializado do Secundário das seguintes escolas: Ourearte - Escola de Música e Artes de Ourém, Academia de Artes de Chaves

Concerto de Música Eletrónica Mostra de música acusmática portuguesa da última década. João Pedro Oliveira | Ângela da Ponte | Miguel Azguime | Jaime Reis | Marta Domingues | António de Sousa Dias | Mariana Vieira

Dia 9 de outubro, Concerto Vertixe Sonora

O Ensemble Vertixe Sonora é um coletivo flexível que integra solistas proeminentes no contexto da música contemporânea Galega e Portuguesa. O Vertixe Sonora propõe contribuir para um espaço aberto à reflexão, discussão e partilha no campo da música contemporânea.

Dia 10 de outubro, Master Class - Pierluigi Billone, Encerramento

Concerto Lisbon Ensemble 20/21

O Lisbon Ensemble 2020/21 é uma formação de geometria variável, composta por intérpretes de excelência no panorama da música contemporânea nacional. O LE 20/21 tem como um dos seus principais objetivos a colaboração com os compositores num formato de trabalho laboratorial desde a sua primeira apresentação em 2003 até à atualidade. Irá ser realizada neste concerto a estreia da obra encomendada pela Câmara Municipal de Oeiras ao Compositor Luís Neto Costa

O CROMA, Ciclo de Música Contemporânea, começa na quarta feira, 6 de outubro, em Oeiras e vai até domingo dia 10 de outubro.