Cumplicidades com Passaporte de Dança

Por José Carlos Barreto 02 Março, 2020 • 07:30

São perto de duas centenas de aulas de dança, de todos os géneros de dança, e para todas as pessoas, em Lisboa, Tiago Sgarbi, que é a voz deste passaporte, quer fazer com que todas as pessoas, de todas as idades, possam passar essa fronteira da dança com este passaporte de cumplicidades, levar as pessoas a não serem apenas espetadoras dos espetáculos de dança, mas a participarem também que é também lúdica.O Festival cumplicidades está de regresso porque esteve parado, começa na próxima sexta feira, é um Festival Internacional de Dança Contemporânea de Lisboa, desta vez o desafio de programar foi feito ao artista plástico André Guedes, mas muito perto da performance que traz para esta edição do Cumplicidades o tema Multiverso. Um Tema escolhido à posteriori, depois de todos os projetos em festival terem sido escolhidos. É um Festival de dança contemporânea, ou seja neste caso dança deste momento, mas onde o conceito de dança é muito alargado. A dança como momento, mas a performance e tudo o que possa ser movimento em palco, propostas finais para ver em cumplicidades, em Lisboa.

Passaporte de Dança a partir de hoje, segunda feira 02 março 2020, em cerca de 40 escolas de dança em Lisboa e a partir de sexta feira, 06 de marços, 3ª edição de Cumplicidades, Festival Internacional de Dança Contemporânea de Lisboa.