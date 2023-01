© Reprodução Youtube

A curta metragem portuguesa Natureza Humana de Mónica Lima é uma das vencedoras do concurso Ammodo Tiger Short Competition 2023, que está a decorrer em Roterdão, Países Baixos, foi divulgado no sábado.

"A narrativa terna de Mónica Lima estabelece um contexto nos confinamentos globais da Covid-19, ampliando num casal cujos sentimentos difíceis são semeados na quietude de seu apartamento e jardim manchados de sol", refere o júri sobre a curta portuguesa, no 'site' relativo ao Festival Ammodo Tiger Short Competition.

"Uma abordagem suave permite que o relacionamento de Alba e Xavier seja telegrafado ao longo de vários dias, pontuado por encontros com um pavão desonesto, um cão a ladrar, vários vizinhos e, o mais importante, os seus filhos", prossegue o júri.

A curta Natureza Humana "retrata brilhantemente a incerteza dos confinamentos globais -- e a inevitabilidade da vida seguir em frente apesar deles -- criando um drama de câmara elegantemente simples, mas eficaz entre os seus dois protagonistas e os animais e humanos que os cercam", concluem.

Além da portuguesa Mónica Lima, foram também premiados a curta "Tito", de Kervens Jiménez e Taylor McIntosh, do Haiti, e "What the Soil Remembres", de José Cardoso, do Equador.

Cada um dos vencedores vai ainda receber cinco mil euros.