Esta edição do Curtas de Vila do Conde vai ser uma edição especial, para além de Nuno Rodrigues, o diretor do Festival continuar a apostar nos espetadores na sala de cinema, este ano a sala de cinema também vai ser em casa dos espetadores. Julho é o mês habitual do curtas de Vila do Conde mas foi logo adiado, no inicio da pandemia, e a alternativa para além do on line os filmes de competição vão circular entre o Porto, Faro e Lisboa. Para além de todas as secções do curtas, há um sublinhado de Nuno Rodrigues, para o homenagem desta edição, à obra do espanhol Isaki Lacuesta. Nesta 28ª edição do Curtas de Vila do Conde, na secção Da Curta À Longa, estreia de Casa de Antiguidades, o mais recente filme do João Paulo Miranda que entretanto passou por Cannes e Toronto com a exclusão racial no sul do Brasil.

Festival de Curtas Metragens de Vila do Conde de 3 a 11 de Outubro.