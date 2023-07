Curtas em Vila do Conde.

© Créditos Reservados

Por José Carlos Barreto 11 Julho, 2023 • 07:30

O Festival Curtas de Vila do Conde, pretende mostrar o melhor a concurso na competição internacional e claro na competição cada vez mais concorrida da produção nacional, Nuno Rodrigues é o diretor do Festival e assinala na programação o tempo dedicado a Deborah Stratman, cineasta norte americana, que também vai estar em Vila do Conde e com uma exposição da obra.

Depois o cinema português, com um olhar maia atento à obra de jovens realizadores que o festival considera já terem uma obra consistente e com relevância, com o zoom do olhar em

João Gonzalez,e o Ice Merchants e também todos os outros filmes do percurso, do cineasta.

Ainda nesta edição olhar a câmara de Augusto Cabrita, que para além de fotografo e diretor de fotografia, também fez cinema e vão estar nesta edição.

a fechar o Curtas de Vila do Conde, um documentário, Retratos Fantasma, de Kleber Mendonça Filho, em antestreia nacional, depois de Cannes

Nesta edição ainda, programa especial para famílias, com filmes e oficinas, dois cine-concertos, cinema ao ar livre e uma secção profissional este ano apontada para a criação de relações de co-produção entre Portugal e outros países no cinema de animação.

31ª edição do Festival Curtas de Vila do Conde ainda até 16 de julho.