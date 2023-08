Da Igreja de São Francisco ao Harry Potter: os carros da Marcha Gualteriana

É uma tradição com 117 anos. As Festas Gualterianas, que começaram por ser feiras francas celebradas em honra de São Gualter, realizam-se em Guimarães desde 1906, sempre no primeiro fim de semana de agosto.

Por TSF 08 Ago, 2023 • 11:40

A Marcha Gualteriana encerrou, na noite de segunda-feira, pelas 22h00, as Festas da Cidade vimaranense. Com nove carros alegóricos e quatro carros da Batalha das Flores, os visitantes puderam assistir, entre outros, à passagem do Carro da Cidade, alusivo à Igreja de São Francisco e à Fonte Santa, ao carro do Egito, dos escuteiros, do Centro Social de Brito, da criança, do Harry Potter, Gil Vicente, dos anos 90 e o das Balonas.

