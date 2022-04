Dança e Teatro com a Kidd Pivot

© Michael Slobodian

É a primeira vez que a coreografa Crystal Pite vem a Portugal, uma das mais conceituadas do momento da dança, mas não é a primeira vez que trabalha em conjunto com o dramaturgo Jonathon young, para esta peça de dança, onde o teatro é a matéria prima essencial. Fernando Luis Sampaio, o progrmador de dança do CCB quis manter este título, no original da Companhia, "Revisor", mas esta peça de teatro já foi representada em Portugal com o nome "O Inspetor Geral".

Teatro porque a peça tem também as vozes, mas os bailarinos fazem play back, de vozes de actores reconhecidos no Canadá, tudo coordenado por um movimento sem descanso.

Uma sátira ao poder e à corrupção, na versão de Nikolai Gogol, ao que se passava na Rússia dos Czares, mas agora uma sátira a todos os poderes.

Um cenário muito simples, uma mesa e uma porta, mas com figurinos de época, mas muitas vezes criados até à caricatura, por vezes parece que estamos num mundo da banda desenhada.

A dança recriando o conflito, a comédia, a corrupção num espetáculo inteiro, entre a palavra e o movimento dos corpos.

Revisor da Companhia Kidd Pivot, hoje, sexta-feira 29 de abril, às 21h00, amanhã, sábado 30 de abril às 19h00, no grande auditório do CCB, em Lisboa.