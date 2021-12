Dançar Alice no País das Maravilhas

© Hugo David

Música de Tchaikovsky, para esta peça com coreografia do cubano Howard Quintero, e a Orquestra Sinfónica Portuguesa, Miguel Ramalho, é um dos bailarinos e traz vestido a personagem do Valete de Copas, e quando apresenta este espetáculo, fala numa ideia clássica, para um bailado classico, e como o coreografo é cubano, é uma coreografia de grande exigência, para todos.

Para se conseguir um espetáculo que seja coerente com as muitas histórias que estão dentro da Alice no País das Maravilhas, foi um trabalho para peneirar o que não interessa, nas muitas histórias de Lewis Carroll.

Dançar uma história com tantas histórias, é sempre um desafio para todos, para esta estreia absoluta

da Companhia Nacional de Bailado a primeira produção clássica desde o regresso pós-confinamento e é a primeira vez que a Companhia apresenta um bailado de Alice no País das Maravilhas. o autor utilizado recursos linguísticos e charadas matemáticas como forma de sátira dirigida tanto às pessoas que conhecia junto de si, como à sociedade da época. A obra conta a história de Alice, uma menina muito curiosa que, a perseguir um coelho, cai toca, e é transportada para um mundo de fantasia, habitado por seres estranhos e onde vive aventuras fantásticas.

Howard Quintero coreografia

René Salazar cenografia e figurinos

Ernst Schiess desenho de luz

Carl Davis / prague city philharmonic orchestra música P. I. Tchaikovski com arranjos de

orquestra sinfónica portuguesa interpretação musical

José Eduardo Gomes direção musical

companhia nacional de bailado produção

Alice no País das Maravilhas, pela Companhia Nacional de Bailado, em estreia absoluta, amanhã no Teatro Camões no Parque das Nações, em Lisboa e fica até 23 de Dezembro.