Dançar em tempo de guerra, a Companhia Nacional de Bailado no Porto

© créditos reservados

Por José Carlos Barreto 27 Maio, 2021 • 08:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois da estreia no dia mundial da dança das duas peças Chronicle e Mesa verde, com o titulo maior Dançar em Tempo de Guerra, que quase podemos chamar: dançar em tempo de pandemia, porque tem sido para os bailarinos uma verdadeira guerra.

A Companhia Nacional de Bailado, regressa agora ao palco e isso para um bailarino é uma imensa alegria, que nem Sofia Campos, que é a diretora sabe dizer quanto é o peso da vontade de voltar.

As paragens para os bailarinos, podem ser desastrosas, mas desta vez Sofia Campos, diz que aprenderam muito e apresentaram outras condições aos bailarinos, que no caso da Companhia Nacional de bailado, são como atletas de alto rendimento que não podem estar demasiado tempo sem moverem os músculos. Depois da estreia no dia mundial da dança, a 29 de abril, dançar em tempo de guerra, está agora no Porto

Resistir até ao fim com estas duas peças de Dançar em Tempo de Guerra

Chronicle e mesa Verde, Dançar em Tempo de Guerra, ou dançar em Tempo de pandemia, é a Companhia Nacional de Dança, de novo nos palcos, agora no Porto.

Dançar em tempo de guerra, da Companhia Nacional de Bailado, no grande auditório do Teatro Rivoli, o teatro municipal do Porto, amanhã e sábado.