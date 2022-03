Dançar Fall e Symphony of Sorrows, na Companhia Nacional de Bailado

Fall; Ensaio; Palco; Dança; Contemporâneo; CNB; Companhia Nacional de Bailado; Teatro Camões; Lisboa; © Hugo David 2022; © Hugo David

Duas peças, uma do coreografo, flamengo-marroquino, agora debaixo de todos os holofotes Sidi Larbi Cherkaoui, com a peça Fall e depois a revisitada e reformulada peça de Miguel Ramalho, primeiro bailarino da Companhia Nacional de Bailado e que refez a peça, criada em 2020 e que marcou o regresso dos bailarinos à vida de sempre.

A Companhia Nacional de bailado tem pela primeira vez no repertório uma peça de Sidi Larbi Cherkaoui com a peça Fall, um momento, diz Miguel Ramalho, o primeiro bailarino da Companhia.

A peça Fall do coreografo Flamego-marroquino com música do compositor Arvo Part e Symphony of Sorrows com música de Henryk Górecki, um lugar para enunciar o direito a ter esperança.

Cherkaoui/Ramalho, o programa para esta noite, Symphony of Sorrows estreou em 2020, no regresso do primeiro confinamento e Fall foi criada em 2015, para o Ballet Real da Flandres.

A Companhia Nacional de Bailado estreia hoje, quinta feira 24 de março, no Teatro Camões, no Parque das Nações, em Lisboa, o programa Cherkaoui/Ramalho, às 20h00, até 3 de abril.