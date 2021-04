Dançar Lopes Graça, Não Danceis a Valsa

© créditos reservados

É um bailado a partir das Melodias Rústicas de Fernando Lopes Graça, um dialogo intenso também com as imagens e o que estão para além delas da artista visual Helena Almeida, e ainda um conversa mais pé de orelha com dois pianista e um piano, em cima do palco, Fernando Duarte e Solange Melo, são a dupla de coreógrafos e bailarinos que concebem esta ideia de Não Canteis a Valsa, buscar entre os passos da dança uma qualquer essência portuguesa que pudesse ser encontrada.

Partilhar o palco com dois pianistas e um piano com cinco bailarinos, onde o piano é muitas vezes elemento do cenário e os pianistas também convocados a entrar no movimento mesmo que saiam dos bancos do piano.

Como conversar, nesta conversa alargada com as Melodias rusticas de Fernando Lopes Graça?, dois pianistas para um piano a quatro mãos, um piano e cinco bailarinos, ou aquele momento de movimento antes da conclusão daquela imagem de Helena Almeida, o que a fez subir ao banco para fazer aquela imagem, é isso o movimento.

O rústico está apenas nessa ideia inicial de Fernando Lopes Graça, todo o resultado, é uma outra conceção mais erudita de um ponto de partida mais longínquo no tempo.

Não Canteis a Valsa, da companhia dança com diálogos estreia quarta-feira dia 21 de abril no Cineteatro Avenida, em Castelo Branco, às 8 e meia da noite.