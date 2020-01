Dançar na Margem, da Vida

© créditos reservados

Madalena Wallenstein da Fabrica das Artes do CCB provocou Victor Hugo Pontes para criar este espetáculo, no momento em que os Capitães da Areia de Jorge Amado faz oitenta anos que foi publicado. Margem, porque estamos a ver as crianças que estão na margem de tudo e quem são eles agora, aqui em Portugal. As muitas perguntas que ficam no ar, para a vida destas crianças, destes jovens, que não praticaram nenhum crime, apenas nasceram no lugar errado, ou no lado mais escuro da margem. Num espetáculo que é de dança, mas também é de teatro, Victor Hugo Pontes pediu ajuda a Joana Craveiro, que escreveu o texto, a partir dos relatos de jovens das duas instituições, Casa Pia e Instituto do Cerco, para um espetáculo que tem dança e palavras e palavras duras, a fazer doer. Musica composta para este espetáculo, Margem, dos Throw and the Chine, o lado urbano, com todas as perguntas que o livro já fazia há oitenta anos, agora dois anos depois, mas parece que foram feitas ainda ontem à tarde, a margem continua cá.

Direcção Victor Hugo Pontes. Texto Joana Craveiro. Cenografia F. Ribeiro. Música Marco Castro e Igor Domingues (Throes + The Shine). Direcção técnica e desenho de luz Wilma Moutinho. Consultoria artística Madalena Alfaia. Interpretação Alexandre Tavares, André Cabral, David S. Costa, Hugo Fidalgo, João Nunes Monteiro, José Santos, Magnum Soares, Marco Olival, Marco Tavares, Nara Gonçalves, Rui Pedro Silva, Tiago Ferreira e Vicente Campos. Direcção de Produção Joana Ventura. Produção Executiva Mariana Lourenço. Parcerias Centro de Educação e Desenvolvimento de Pina Manique - Casa Pia de Lisboa e Instituto Profissional do Terço. Apoio à Residência Centro Cultural Vila Flor. Co-produção Nome Próprio, Centro Cultural de Belém - Fábrica das Artes e Teatro Aveirense

"Margem", espetáculo de Victor Hugo Pontes, em nome próprio, no Teatro Carlos Alberto, no Porto, quinta e sexta às 10h30 da manhã e às 21h00 e sábado às 19h00 e no domingo, ultimo dia, 2 de fevereiro, às 16h00.