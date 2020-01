Dançar o Primo Basilio

© créditos reservados

Por José Carlos Barreto 06 Janeiro, 2020 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Fernando Duarte e Solange Melo, dois bailarinos que já estiveram na Companhia Nacional de Bailado, fazem agora o Primo Basílio, de Eça de Queiroz, em bailado, na tradução em coreografia da história do romance. Fernando Duarte já tinha tantas vezes perguntado, se há Romeu e Julieta e tantos outros, porque não O Primo Basílio, em Bailado? Toda a narrativa está aqui neste bailado, em dois atos, mas não é a pantomina dos gestos, mas a coreografia que determina contar esta história. A música aqui também é um elemento fundamental, Fernando Duarte foi encontrar em Luís de Freitas Branco ou Fernando Lopes Graça, a banda sonora ideal para este Primo Basílio. Para reler o Primo Basílio, e depois olhar para este bailado, com dois atos, para ver uma história coreografada.

O Primo Basílio de Eça de Queiroz em Bailado, estreia no sábado, no Theatro Circo de Braga, às 21h30, e depois, em fevereiro, no Cine Teatro Avenida em Castelo Branco.