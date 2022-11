Dançar Saramago com Sinais de Pausa

© Créditos Reservados

Por José Carlos Barreto 18 Novembro, 2022 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Ver Saramago e a obra em movimentos de dança, nesta coreografia que a dupla de bailarinos e coreógrafos, São Castro e António M. Cabrita, escrevem em sinais de pausa, é Saramago e pontuar esta peça.

Principalmente personagens marcantes e há muitas que estão aqui, a escrita de Saramago e as figuras que foram marcando cada uma das obras. Sinais de Pausa vão também ligando, com cada movimento de dança.

Uma peça de dança que não tem uma narrativa, vai beber ao Ensaio sobre a Cegueira, As Intermitências da Morte, ao Memorial do Convento, e nesta viagem está muita da Viagem do Elefante. Dois corpos, uma homem e uma mulher, com o cruzamento de parte de dois solos que se encontram.

São Castro e António M. Cabrita escrevem Saramago com os corpos de dança e pontuando com sinais de pausa. Ponto final

Dança com Sinais de Pausa, no ano do centenário de Saramago, no Centro de Artes de Águeda às 21h30.