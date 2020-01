Danton, Morreu

© João Tuna

Foi a estreia de Nuno Cardoso, como diretor artístico do Teatro Nacional S.João, com a Morte de Danton, de Brucker. Os dias finais do homem marcante da revolução francesa, em conjunto com Robespierre. A Morte de Danton, é o discurso pilar da revolução. Danton sabe que vai morrer e esta peça de duas horas e meia, tem esses momentos de mais ou menos 10 dias, antes da morte, com uma dramaturgia de Brucker como ele a inventa, sem respeitar nenhuma regra a não ser a suas próprias, mas é uma peça que se interpela a si própria, sempre adensando cada palavra que ainda hoje ressoa nas nossas cabeças e da nossa civilização desta Europa. Brucker nunca está do lado de Danton, pelo contrario, porque a revolução precisa de prosseguir, é sempre uma revolução em curso, ainda assim Danton grita: audácia, sempre audácia, para mobilizar o povo, cómica, trágica, afinal de contas, uma peça onde dois homens fazem um, Danton e Robespierre. A Morte de Danton, onde cada palavra pesa e traz a estes nossos dias o lugar onde começou a ser resolvido o nosso futuro.

encenação Nuno Cardoso, texto Georg Büchner, tradução Francisco Luís Parreira, com Afonso Santos, Albano Jerónimo, António Parra, Joana Carvalho, João Melo, Mafalda Lencastre, Margarida Carvalho, Maria Leite, Mário Santos, Nuno Nunes, Paulo Calatré, Rodrigo Santos, Sérgio Sá Cunha, cenografia F. Ribeiro, figurinos Nelson Vieira, desenho de luz José Álvaro Correia, sonoplastia João Oliveira, vídeo Fernando Costa, voz Carlos Meireles, movimento Elisabete Magalhães, assistência de encenação Nuno M. Cardoso, produção TNSJ.

A Morte de Danton estreia hoje em Lisboa no Teatro Nacional D.Maria II e fica quarta e sábado às 19h00, quinta e sexta às 21h00 e ao domingo às 16h00, ainda até 19 de janeiro.