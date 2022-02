"Dar de Beber aos Olhos." A homenagem ilustrada ao "mano Cotrim"

Por Teresa Dias Mendes 04 Fevereiro, 2022 • 09:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Cotrim, "O Principezinho", ou Cotrim "Coruja", Cotrim, qual pena que bebe do tinteiro, as melhores palavras para cada ocasião, os olhos arregalados, o corpo grande, o grande Cotrim, o Infinito João Paulo Cotrim.

De André Carrilho a Cristina Sampaio, que aqui nos ajudam a decifrar os talentos, e os olhares despertos de um amigo "a quem devemos muito", são 11 os ilustradores convidados para a Festa da Homenagem, na Casa da Cultura, em Setúbal. André Letria, Marta Madureira, Nuno Saraiva, António Jorge Gonçalves, Osmani Simanca, João Fazenda, André da Loba, Pierre Pratt e Alain Corbel.

De fevereiro a março, os 22 desenhos param quietos, para "Dar de beber aos olhos", expressão encontrada por José Teófilo Duarte, lendo textos de João Paulo Cotrim, em busca das palavras que dariam nome à exposição. "Ele era um homem da palavra, os títulos à la Cotrim eram conhecidos, tropecei nesta expressão, e assim que bati nela pensei, é este o título."

Lá o vemos, sentado, numa fotografia tirada no local, numa das últimas edições da Festa da Ilustração, como quem pensa e prepara a mostra de outubro, que este ano lhe vai ser dedicada. Sobre isso vão falar no sábado, e há tempo. As saudades é que turvam o olhar e as palavras. "Um homem culto, sem pitada de chatice ou banalidade, às vezes venho para Lisboa, e olho para o relógio, a ver onde vou almoçar com ele, depois bate-me. Ainda não nos convencemos que não o voltamos a ver."

Ouça aqui a conversa de Teresa Dias Mendes com José Teófilo Duarte, curador da exposição "Dar de beber aos olhos" 00:00 00:00

"Eu pedi desenhos de uma forma livre, como o João Paulo faria, mas eles (os ilustradores) sentiram necessidade de o desenhar. Eles não querem desiludir", assegura José Teófilo Duarte, a quem os 11 ilustradores enviaram para a caixa eletrónica todos os trabalhos: "Quando abro o correio é como estar a vê-lo, fico com as lágrimas nos olhos. Estou a gerir isto com pinças."

O ilustrador André Carrilho sublinha "a capacidade de sonhar que o caracterizava", por isso o plantou, qual Principezinho, num planeta de cravos vermelhos, anotando o tanto que o fazia olhar em volta. "Eu quis evocar a extrema cultura que ele possuía, o seu olhar deslumbrado e inocente, e a importância do desenho na sua vida, sendo ele um homem do texto. A minha geração deve-lhe muito." E fala de um urso gigante, ao qual se abraça muitas vezes: "Eu quando era pequeno queria muito um urso gigante e nunca tive, ele sabia dessa história e quando a minha filha nasceu, creio que foi por isso que lho ofereceu. Era também muito afetuoso."

André Carrilho explica à TSF o significado da sua ilustração 00:00 00:00

Cristina Sampaio tenta desenhar o infinito. Rodeada de fotografias do amigo, desabafa o sentimento e a pulsão por pegar no telefone e perguntar-lhe: "O que é que tu achas? Estás parecido? E isso já não é possível." Desafiada a descrever o desenho, ainda não concluído, esboça o sorriso na tentativa das palavras "olhos arregalados, enormes, de uma expressividade incrível, duma doçura e inteligência, depois aquele corpo gigantesco. Para além desse retrato físico, eu vou tentar retratar o infinito que ele era. Uma pessoa de infinitas qualidades criativas, e o retrato pode ser isso, o João Paulo até ao Infinito".

Cristina Sampaio descreve o seu desenho "João Paulo até ao infinito" 00:00 00:00

"Dar de Beber aos Olhos" é a primeira de muitas homenagens a João Paulo Cotrim. A exposição está na Casa da Cultura, em Setúbal até março. Ou até ao infinito.