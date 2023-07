Das muletas ao sonho de tocar com os Red Hot Chili Peppers. Fãs dão tudo para ver a banda rock no Alive

Por Maria Ramos Santos 06 Julho, 2023 • 19:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Quem vêm ver? "Red Hot", gritam os festivaleiros no NOS Alive. Seja de muletas, sozinhos ou sem intenções de jantar, são várias as pessoas que aguardam o lugar na primeira fila para ver a banda de Anthony Kiedis e Flea esta quinta-feira à noite, em Algés.

"É para ficar aqui até as 23h30", disse à TSF Francisco Pereira, que "mesmo emocionado", veio sozinho ver Red Hot Chili Peppers. E o jovem de Queluz trouxe consigo um cartaz com um pedido especial: "Can I play "I could have lied" with you?"

"Eu quero mesmo tocar com eles, pelo menos cumprimentá-los, gostava mesmo de ter uma interação com eles", contou, convicto de que será possível.

O fã Francisco Pereira no Nos Alive 2023 © Maria Santos/TSF

Também ansioso para ver Red Hot Chili Peppers, está Renato, um festivaleiro brasileiro que, mesmo apoiado em muletas, está pronto para "ficar a curtir" e "dar tudo" neste concerto.

Nos Alive 2023 © Maria Santos/TSF

A espera até às 23h30 não é um problema para os fãs, sendo que alguns nem sequer pensaram como vão jantar: "Se calhar vamos por rondas, não sei."

Tenho mais dois dias para explorar o festival. Hoje é só os Red Hot

Esta já não é a primeira passagem dos Red Hot Chili Peppers em Portugal, mas é um regresso especial. Além de ser a apresentação dos novos álbuns "Unlimited Love" e "Return of the Dream Canteen", editados no ano passado, a atuação desta quinta-feira retoma a formação clássica da banda, que em 2019 confirmou o regresso do guitarrista John Frusciante.

Antes de se ouvirem êxitos como "Snow" ou "Under The Bridge", ainda vão passar pelo palco principal os The Black Keys, às 21h30, e há quem tenha vindo de propósito do outro lado do mundo para os ver.

"É a minha primeira vez no Alive, vim de propósito da Indonésia para este festival (...) principalmente" para ver a banda, disse uma festivaleira à TSF.

"Há ainda outros novos palcos, como o de comédia para explorar", acrescentou entusiasmada com esta experiência.

Os passes gerais e os bilhetes diários para dia 6 e 7 de julho estão esgotados. Mas, do lado de fora do recinto, também há quem tente a sua sorte em arranjar bilhetes de última hora. Há cartazes, pessoas sentadas e um desejo por cumprir.