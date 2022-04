DDD, começa hoje no Porto

© créditos reservados

Por José Carlos Barreto 19 Abril, 2022 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os Dias da Dança regressam em pleno aos palcos do Porto, Gaia e Matosinhos, tudo começa hoje ao fim da tarde, às 7, com Pantera de Clara Andermatt. Tiago Guedes, o diretor do Festival DDD, está entusiasmado com esta abertura e com este novo espetáculo,

É o inicio dos Dias da Dança, na sexta edição, duas semanas de muitas propostas, com os muitos lugares da dança contemporânea, Tiago Guedes quer mesmo diversificar e mostrar tudo, até onde pode ir a dança nestes dias, com as várias formas.

Um Festival que tem agora parcerias com outras cidades, para espetáculos fora do festival, estreias, nacionais e internacionais, e um DDD que quer ser mais do que um desfilar de palcos,

quer mais camadas.

Novas criações, inéditas em Portugal, de Matija Ferlin (HR), Tatiana Julien (FR),

Boris Charmatz (FR), Bruno Beltrão (BR) e Marta Soares (BR).

Em estreia absoluta, os novos espetáculos dos portugueses Né Barros e da dupla Catarina Campos & Melissa Sousa, e de Martim Pedroso numa co-criação com a norte-americada Marlyn Ortiz.

Ao DDD chegam ainda os mais recentes trabalhos de Clara Andermatt (PT) & João Lucas (BR), André Braga (PT) & Cláudia Figueiredo (PT), Piny (PT) e Diana Niepce (PT).

O DDD espalhado pelo Porto, mas também Matosinhos e Gaia, parcerias com Brasil e França, 44 formas de olhar a dança, entre espetáculos, conferencias. workshops, são os dias da Dança.

Festival DDD, no Porto, Matosinhos e Gaia de Hoje até 1 de maio.