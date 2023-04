DDD, como um SPA para os sentidos.

© Créditos Reservados

Um Festival de dança que clama pelo sentido de comunidade, lugar de encontro e celebração. A ideia é ter um verdadeiro SPA, para os sentidos e Cristina Planas Leitão, co diretora do Teatro Municipal do Porto e diretora artística do DDD, fala nessa ideia de um lugar onde se possa usufruir, do tempo do movimento, é isso do SPA na dança.

Esta edição vai ter a partir de hoje e nos próximos 13 dias de dança, 28 espetáculos, grande parte estreias nacionais, com essa mistura dos consagrados com emergentes de nove nacionalidades não só da Europa mas também do resto do mundo.

Ao longo de 13 dias, estão assinalados 28 espetáculos, a grande parte estreias nacionais, num total de 46 récitas, com artistas consagrados e emergentes de nove nacionalidades: Portugal, França, Alemanha, Itália, Albânia, Turquia, Cabo Verde, Brasil, EUA. 14 palcos, que se vão espalhar, pelo Porto Rivoli, Campo Alegre, CAMPUS Paulo Cunha e Silva, Serralves - Museu de Arte Contemporânea, Coliseu Porto Ageas, Palácio do Bolhão, Estação de Metro de São Bento, Avenida dos Aliados, Alameda das Fontainhas, Parque da Cidade, por Matosinhos - Teatro Municipal de Matosinhos Constantino Nery, Casa da Arquitectura e em Gaia Auditório Municipal, Afurada.

Na abertura do DDD, hoje dia 18 de abril, às 21h30, no Grande Auditório do Rivoli, com a estreia em Portugal de "Encantado", de Lia Rodrigues, em co apresentação com a Culturgest.

No TMM Constantino Nery vai ser apresentado "Neighbours" de Brigel Gjoka, Rauf "RubberLegz" Yasit & Ruşan Filiztek. Resultado da colaboração entre dois artistas com percursos artísticos e heranças culturais diferentes - o pioneiro abstract b-boy Rauf "Rubberlegz" Yasit e o reconhecido bailarino de dança contemporânea Brigel Gjoka - e música do compositor Ruşan Filiztek.

A 7.ª edição do DDD conta ainda com estreia nacional de "Thank You For Coming: Space", de Faye Driscoll, um rito de passagem

Tudo começa esta noite, de terça feira, 18 de abril, no Rivoli, no Porto com os Encantados de Lia Rodrigues. Os encantados, na cultura afro-brasileira, são entidades animadas que navegam entre céu e terra, dunas e rochas, transformando-os em lugares sagrados, com essa ligação à Natureza, são os dias da dança.

Festival DDD, no Porto, Matosinhos e Gaia, até 30 de abril.