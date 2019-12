De lata, renda ou gesso. Há presépios para todos os gostos em Macedo de Cavaleiros

Por Afonso de Sousa 24 Dezembro, 2019 • 11:12 Partilhar este artigo Facebook

Alguns parecem corais, outros estão em latas de sardinhas com bolotas, há ainda em renda, representações do nascimento de Cristo em pinturas que imitam vitrais e em esculturas de madeira e gesso.

Tem sido assim todos os Natais, mas na passagem do décimo aniversário, o Museu de Arte Sacra de Macedo de Cavaleiros decidiu oferecer, nesta quadra festiva, 3 exposições muito particulares de presépios, aos seus visitantes.

Uma dela pertence a Mara Mendes. Aos 12 anos já pintava mas só mais tarde depois de ter tirado enfermagem e artes é que resolveu ser artista profissional. Tem 27 anos e uma sala do Museu só para si com a coleção "Pinceladas de Fé". São pinturas em óleo com representações do presépio e outras em "vitrais falsos".

"É mesmo uma técnica que eu adapto e fica assim. Através dum conjunto de materiais, que não são muitos, dá para ter este resultado. Está ali Belém e tem a figura do presépio ali no meio", diz a artista orgulhosa do trabalho.

E no canto está um quadro diferente. "Queria trazer uma coisa mais diversificada à exposição mas que não chocasse muito com o resto. Trouxe este quadro mais abstrato para contrastar com os outros mais clássicos, por isso é que está aqui mais só"

E ao lado, Mara Mendes mostra um ovo a três dimensões. "Pode ser visto de todas as faces. Tem esta que é o presépio e por detrás, outra cena".

A artista que também é escultora tem, no centro das obras uma peça única. "É uma escultura feita por mim, de raiz, e depois foi pintada e patinada de modo a parecer metal e uma coisa muito antiga".

Na sala ao lado os presépios tomam formas mais modernas e bem mais curiosas. São 55 peças feitas pelos alunos da Universidade Sénior de Macedo de cavaleiros. "Feitos em materiais muito improváveis, alguns até recicláveis como latas de conserva, papel, nozes, outros em pinhas, com bolotas," diz Cristina Correia a responsável do Museu de Arte Sacra de Macedo.

A exposição "Natal" tem ainda outra sala com uma instalação de Otávio Marrão e presépios de mais dois artistas, salienta Cristina Correia, "de Ofélia Marrão que nos apresenta presépios brancos em tons "nude", em grés policromado e o Luís Benites apresenta-nos presépios em azul e laranja," e que parecem verdadeiros corais.

A quarta sala do museu reserva uma exposição permanente de rosários e terços de todo mundo da portuense Júlia Lourenço. Todas estas curiosas peças podem ser vistas até ao próximo dia 6 de janeiro no Museu de Arte Sacra, no centro da cidade de Macedo de Cavaleiros.