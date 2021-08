De Lisboa aos Açores. Encontros Atlânticos arrancam este sábado no castelo de São Jorge

O castelo de São Jorge é o palco dos concertos deste sábado © Wikimedia Commons

Um ciclo de concertos de Lisboa aos Açores para homenagear a obra do compositor açoriano Francisco de Lacerda

A primeira edição dos Encontros Atlânticos arranca este sábado, no Castelo de São Jorge, com estreias mundiais e viaja para as ilhas entre 7 a 16 de setembro.

São Jorge, Terceira e São Miguel, por aí vai passar a Música e o Mundo, juntando jovens músicos desafiados a reinterpretar algumas das obras mais emblemáticas do pianista, maestro e compositor nascido na ilha de São Jorge.

Entrevistado pela TSF, Vasco Mendonça, programador e compositor responsável pelo projeto, guia-nos pelos trilhos dos encontros sonoros atlânticos.

Ouça aqui, na íntegra, a entrevista da TSF com Vasco Mendonça

Os primeiros concertos são este sábado à noite no Castelo de São Jorge, em Lisboa.