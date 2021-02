De Novo O Melhor dos Mundos Possiveis, na Net

© Creditos reservados

São os concertos do ultimo Verão, no CCB que são agora apresentados em vídeo na net, em tempo de confinamento. Vozes de quatro mulheres, mas com muita companhia, de um piano, um contrabaixo e uma bateria, para quatro vozes que se juntam no pop e no jazz, Jogo de Damas ao Vivo na Praça do CCB, agora no online, aquele que abriu os concertos de verão, O Melhor dos Mundos Possíveis. Para o domingo a Orquestra de Câmara Portuguesa com o maestro Pedro Carneiro trazem Drumming de Steve Reich, uma obra que marca o mundo da música, a seguir ao minilalismo, no inicio dos anos 70 do século passado e com um dos melhores percussionistas, na frente da orquestra como maestro, Pedro Carneiro que marca o compasso. Já Steve Reich, durante o verão de 1970, viajou para o Gana, onde aprendeu a música de várias tribos com o Ghana Dance Ensemble e o mentor, o master drummer Gideon Alorworye. Nesse verão mágico, sentiu mais de perto que a música se entrelaça com a dança e com a vida entre as comunidades. No regresso a casa desenvolveu esta aprendizagem com o interesse nos loops com fita magnética e o estudo das grandes orquestras de percussão de África e Indonésia, Drumming, para ouvir de novo, agora na net, na gravação do concerto.

