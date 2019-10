De Quem é a Culpa?!

© Estelle Valente

Por José Carlos Barreto 15 Outubro, 2019 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É uma peça de Odon Von Horvath, com encenação de Cristina Carvalhal, uma noite, um chefe da estação, é beijado por uma rapariga, surpreendido, falha um sinal do comboio e morrem 18 pessoas, Éa culpa, de todos, que emerge desta noite. É uma história do inicio do século passado, mas podia ser hoje, como tudo afinal funciona se diminuirmos os funcionários. As redes sociais também estão em palco, com o vídeo, que é matéria integrante do espetáculo, mas é também olhar o interior das mentes, das consciências, é com o vídeo que podemos olhar mais para dentro. Uma noite que podia uma noite igual, há um acidente, um homem, chefe da estação, falha um sinal do comboio, por um beijo furtivo.

Pub Pub

VERSÃO E DRAMATURGIA Cristina Carvalhal e Pedro Filipe Marques ENCENAÇÃO Cristina Carvalhal ASSISTÊNCIA DE ENCENAÇÃO Sara Carinhas INTERPRETAÇÃO Carlos Malvarez, Cucha Carvalheiro, Eduardo Frazão, Ivo Alexandre, Júlia Valente, Manuela Couto, Paulo Pinto, Pedro Lacerda PARTICIPAÇÃO EM VÍDEO Gracinda Nave, Isac Graça, Sara Carinhas CENÁRIO E FIGURINOS Ana Limpinho & Maria João Castelo VÍDEO Pedro Filipe Marques LUZ José Álvaro Correia MÚSICA Sérgio Delgado PRODUÇÃO EXECUTIVA Sofia Bernardo COPRODUÇÃO Causas Comuns, Teatro Nacional São João e São Luiz Teatro Municipal /// A CAUSAS COMUNS é uma estrutura financiada pelo Governo de Portugal - Ministério da Cultura /Direção Geral das Artes

Pub Pub

O Dia do Juizo, no teatro S.Luiz, em Lisboa, de quarta a sábado às 21h00, quinta às 20h00e ao domingo às 17h30, ainda até 20 de outubro.