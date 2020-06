De Steve Wonder a Caetano Veloso. Emoção e ritmo na homenagem a Gilberto Gil

Por Inês André Figueiredo 26 Junho, 2020 • 11:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Parabéns para você, Gilberto Gil. A tribo da música popular brasileira (e não só) juntou-se para dar os parabéns a um dos maiores músicos do Brasil, através de um vídeo revelado nas redes sociais com a música "Andar com Fé". Com muita emoção, ritmo e ao bom jeito brasileiro, ninguém ficou indiferente aos 78 anos de Gilberto Gil.

O músico com mais de 60 anos de carreira viu vai festejar o aniversário num espetáculo ao vivo no YouTube, com o projeto Devassa Tropical.

Poucas horas antes, o artista que já foi ministro da Cultura do Brasil e que já venceu vários Grammy foi surpreendido por vários colegas de profissão, todos a cantar uma música sua e em sintonia na hora de recordar um dos ícones da arte brasileira.

Ver esta publicação no Instagram Viemos andando com fé, seja ela qual for, por meses, esperando dias melhores. Hoje é aniversário de Gil, quem tão bem cantou a fé e nos faz acreditar que ela, de fato, não costuma faiá. Seus queridos amigos e familiares prepararam um vídeo especial para comemorar e homenagear a data, cantando a nova versão da música feita por Gil. . Você já pode conferir toda a fé, amor e afeto neste clipe que já está disponível na íntegra no YouTube. E a nova versão da música está disponível nas plataformas de streaming. . Participam do vídeo: @alcioneamarrom, @bemgil, @bentogil_, @caetanoveloso, @loracarola, Cicinho, @claudialeitte, @chicobuarque, @danielamercury, @djavanoficial, @emicida, @drikbarbosa, @raeloficial, @fiotioficial, @fernandamontenegrooficial, @florgildemasi, @belagil, @frejatoficial, @ivetesangalo, @lenine, @lulusantosoficial, @margarethmenezes, @mariagil76, @gilmarilia, @pegil, @lucasgil_m, @gabriel.gil_m, @miltonbitucanascimento, @oficialfernandatorres, @naragil, @pretagil, @reginacase, @robertasaoficial, @rogerioflausinooficial, @silva, @zecapagodinho, @floragil_, @ninogildemasi, @joaogil14, @julia_mestre, @franciscogil, @soldemariagil, @josegilm, @mariapinkus, @nandoreis, @jorgebenjoroficial, Stevie Wonder, @sigaanacarolina, @chiaracivello, Andrucha Waddington, @iza, @marisamonte, Jullie, @teresacristinaoficial. Direção Andrucha Waddington / @conspiraçãofilmes #gegeprods #EquipeGil Uma publicação partilhada por Gilberto Gil (@gilbertogil) a 25 de Jun, 2020 às 8:13 PDT

"Viemos andando com fé, seja ela qual for, por meses, esperando dias melhores. Hoje é aniversário de Gil, quem tão bem cantou a fé e nos faz acreditar que ela, de fato, não costuma faiá", pode ler-se na mensagem deixada nas redes sociais.

Caetano Veloso, Chico Buarque, Steve Wonder, Djavan, Daniela Mercury, Fernanda Montenegro, Ivete Sangalo ou Marisa Monte são apenas alguns dos que fizeram questão de pertencer à bonita homenagem prestada ao artista.